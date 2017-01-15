واشنطن تضغط على سول وطوكيو لتجديد "تبادل المعلومات العسكرية

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو -اليوم/ الاثنين- إن الولايات المتحدة تضغط على بلاده وعلى اليابان لتضييق هوة خلافاتهما من أجل تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية التي ستنتهي صلاحيتها في وقت قريب، لكن هناك دلائل قليلة على حدوث تغيير في مواقفهما تلوح في الأفق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كيونج-دو في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، بعد محادثات ثنائية مع نظيره الياباني تارو كونو، وثلاثية جمعت بينهما ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكان ينظر إلى المحادثات على نطاق واسع على أنها فرصة أخيرة لإيجاد انفراجة، مع بقاء 6 أيام فقط قبل الانتهاء المخطط لاتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان.

وفي هذا الشأن، قال جونج، ردا على سؤال حول أي اقتراحات جديدة من الجانب الياباني بشأن الاتفاقية:" لم تكن هناك إجابات رائعة من كونو، على الرغم من أننا حاولنا جاهدين".

وأضاف:" اننا لا نزال متباعدين أكثر من أي وقت مضى، كما أنه فشل أيضا في طرح أي خيارات جديدة"، وأردف قائلا "آمل في ألا يحدث مثل هذا الوضع المؤسف، لكنني لا أرى أي تغييرات محددة حتى الآن...وسوف تنتهي الاتفاقية يوم السبت القادم.



