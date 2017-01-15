روسيا: تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الثامنة شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بدء تسيير الدورية الروسية - التركية المشتركة الثامنة على الحدود السورية التركية شمال سوريا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن الدورية المشتركة الثامنة للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية بدأت أعمالها، اليوم، في المناطق الحدودية الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من قرية عين العرب (كوباني) وتقوم المروحيات الروسية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بأعمال الدوريات الجوية.

يذكر أن تسيير دوريات مشتركة يجري بناء على المذكرة الموقعة بين روسيا وتركيا بمدينة (سوتشي) في 22 أكتوبر الماضي; بهدف تأمين المناطق الحدودية ومراقبة انسحاب الوحدات الكردية بأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا عن الحدود.



