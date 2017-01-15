اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

روسيا: تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الثامنة شمال سوريا

روسيا: تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الثامنة شمال سوريا

تاريخ النشر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بدء تسيير الدورية الروسية - التركية المشتركة الثامنة على الحدود السورية التركية شمال سوريا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن الدورية المشتركة الثامنة للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية بدأت أعمالها، اليوم، في المناطق الحدودية الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من قرية عين العرب (كوباني) وتقوم المروحيات الروسية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بأعمال الدوريات الجوية.

يذكر أن تسيير دوريات مشتركة يجري بناء على المذكرة الموقعة بين روسيا وتركيا بمدينة (سوتشي) في 22 أكتوبر الماضي; بهدف تأمين المناطق الحدودية ومراقبة انسحاب الوحدات الكردية بأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا عن الحدود.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content