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بالصور..إصابة 13 شخصا خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة شرق غزة

بالصور..إصابة 13 شخصا خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة شرق غزة

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أصيب 13 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بينهم مسعف خلال عمله شرق خان يونس، وآخرون بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للجمعة 63 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة التي أطلق عليها " الأرض مش للبيع".

وأفادت مصادر طبية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة واطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة، وشرق جباليا شمال القطاع، والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات تم نقل بعضهم إلى المشافي وعلاج آخرين ميدانياً.

وكان306  مواطنين استشهدوا وأصيب 17581 بجروح مختلفة منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة في30 مارس 2018 شرق قطاع غزة.


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