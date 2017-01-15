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المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي يعلن 11 يوليو يوما ل`"مكافحة الفساد"

المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي يعلن 11 يوليو يوما ل`"مكافحة الفساد"

تاريخ النشر

دعت عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أمل عمار الدول المشاركة في المنتدى الأفريقي الأول بمكافحة الفساد ، إلى الاحتفال بيوم "مكافحة الفساد" والذي يوافق 11 يوليو . 

وأوضحت عمار - خلال كلمتها في افتتاح منتدى مكافحة الفساد - أن الاحتفال هذا العام سيحمل نفس عنوان الحوار السنوي لمكافحة الفساد وهو الموقف الأفريقي المشترك لاستعادة الأموال المنهوبة . 

كما هنأت عمار  مصر لعقدها هذا المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن المجلس يهتم بتيسير تنفيذ التوصيات التي تنبثق عن هذا المنتدى .


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