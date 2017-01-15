مادورو يتهم كولومبيا بالسعي لإشعال حرب مع فنزويلا

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء بوضع الجيش في حالة تأهّب على الحدود مع كولومبيا، متّهماً بوغوتا باستخدام إعلان قادة سابقين في حركة فارك عودتهم إلى حمل السلاح للقيام ب"مناورة" وإشعال فتيل "نزاع عسكري" مع بلاده.



وقال مادورو خلال حفل عسكري في كراكاس إنّ "الحكومة الكولومبية لم تُغرق كولومبيا في حرب لا تنفك تتفاقم فحسب، بل إنها تستخدم اتهامات لا أساس لها لمهاجمة فنزويلا وشنّ نزاع عسكري ضدّ بلدنا".

وأضاف أنّه أمر بوضع الوحدات العسكرية المنتشرة على طول الحدود بين البلدين والبالغ طولها 2200 كيلومتر في حالة "تأهّب برتقالي" في "مواجهة تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا".