مقتل وإصابة 7 من القوات الهندية جراء هجوم مسلح بـ"كشمير"

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم /الأربعاء، مقتل 3 من أفراد القوات شبه العسكرية وإصابة 4 آخرين جراء اشتباك مسلح مع متمردين بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.







وأوضحت الشرطة أن مسلحين اثنين على الأقل أطلقا النار من سيارة على أفراد القوات أثناء قيامهم بدورية أمنية بقرية "أنانتناج" وأن القوات ردت بإطلاق النار ما أسفر أيضا عن مقتل متمرد.





وأضافت الشرطة الهندية أن القوات طوقت المنطقة وأطلقت عملية بحث عن المشتبه الثاني. يشار إلى أن باكستان والهند تتنازعان السيادة الكاملة على إقليم "كشمير" منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ويوجد حاليا شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".







