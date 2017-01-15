30 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة شمال غرب الخليل

اقتحمت نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية اليوم/ الثلاثاء، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، وأجرى الجنود قياسات لثلاثة منازل وصوروها من الداخل والخارج، وفتشوا عددا آخر، وسلموا فلسطينياً بلاغاً لمراجعة المخابرات.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزلي الأسيرين أحمد عارف العصافرة، ومؤمن سعيد عطية الزهور، ومنزل جده عطية الزهور، وأخرجت ساكنيها لأخذ قياساتها، كما فتشت عدة منازل في البلدة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أربعة فلسطينيين، من بينهم امرأة في قرية بيت كاحل قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية.



