الدفاع الروسية تنشر لقطات لإعتراض القاذفات الأمريكية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لاعتراض طائرات القوات الجوية الروسية سو-27، القاذفات الاستراتيجية من طراز "بي-52 إتش" التابعة لسلاح الجو الأمريكي، التي كانت تقترب من حدود روسيا.







قامت المقاتلات الروسية سو-27، أمس باعتراض قاذفات القنابل الاستراتيجية بي-52 إتش، التابعة للقوات الجوية الأمريكية.





وحدث الاعتراض بالقرب من المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود وبحر البلطيق، وبفضل تنفيذ الطيارين الروس العملية بشكل جيد، تم منع انتهاك الحدود الروسية من قبل الطائرات العسكرية الأمريكية.





وأكدت الدفاع الروسية، أن الرحلات الجوية لطائرات القوات الجوية الروسية، تمت وفقاً لمعايير القانون الدولي.





في وقت سابق، اعترضت طائرة سو 27 طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والسويد، بالقرب من حدود روسيا فوق بحر البلطيق.



