اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

الدفاع الروسية تنشر لقطات لإعتراض القاذفات الأمريكية

الدفاع الروسية تنشر لقطات لإعتراض القاذفات الأمريكية

تاريخ النشر

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لاعتراض طائرات القوات الجوية الروسية سو-27، القاذفات الاستراتيجية من طراز "بي-52 إتش" التابعة لسلاح الجو الأمريكي، التي كانت تقترب من حدود روسيا. 

قامت المقاتلات الروسية سو-27، أمس باعتراض قاذفات القنابل الاستراتيجية بي-52 إتش، التابعة للقوات الجوية الأمريكية.  

وحدث الاعتراض بالقرب من المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود وبحر البلطيق، وبفضل تنفيذ الطيارين الروس العملية بشكل جيد، تم منع انتهاك الحدود الروسية من قبل الطائرات العسكرية الأمريكية.

وأكدت الدفاع الروسية، أن الرحلات الجوية لطائرات القوات الجوية الروسية، تمت وفقاً لمعايير القانون الدولي. 

في وقت سابق، اعترضت طائرة سو 27 طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والسويد، بالقرب من حدود روسيا فوق بحر البلطيق.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content