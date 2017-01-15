الدفاع اليابانية: تحطم المقاتلة "إف -35 إيه" بالمحيط الهادئ

كشف وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيواي، النقاب عن أسباب تحطم المقاتلة اليابانية "إف -35 إيه" وغرقها في المحيط الهادئ، مشيرا إلى فقدان الطيار القدرة على تحديد الاتجاه في الفراغ.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن الوزير الياباني قوله اليوم الإثنين إن أشلاء الطيار التي تم العثور عليها تفيد بأنه لم يحاول استخدام "زر قذف الكرسي " للنجاة، وأنه فقد قدرة تحديد الاتجاه في الفراغ قبل الكارثة مباشرة.





وأضاف أنه من المحتمل جدا أن الطيار كان يعاني من الدوار أو الارتباك "المكاني " ولم يكن يدرك وضعه.





يذكر أن المقاتلة اليابانية "إف -35 إيه" فقدت في التاسع من أبريل الماضي ، بعد 28 دقيقة من تحليقها فوق المحيط الهادئ ، ضمن تدريبات جوية على بعد 135 كيلومترا من قاعدة "ميساوا" الجوية اليابانية.





وتعد هذه الطائرة ، أول طائرة تم تجميعها في اليابان في مصنع مؤسسة "ميتسوبيشي" في الخامس من يوليو عام "2017 ".















