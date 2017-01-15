"الشيوخ الأمريكي" يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

عقد مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي جلسة استماع لمناقشة قضية إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية من جانب الإدارة الأمريكية، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس والخبراء والمهتمين بهذه القضية من المجتمع الأمريكي، حيث طالبوا الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدمًا نحو تصنيف الجماعة كإرهابية.

وقامت مؤسسة "النبض الأمريكي" برئاسة الطبيب والإعلامي المصري الأمريكي مايكل مورجان بالإعداد لعقد هذه الجلسة التي افتتحها لويي جومارت عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية تكساس. مؤكدًا أهمية إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، ومشيرًا إلى دور مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في تدمير وثائق عدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نظرًا لتوغل عناصر الجماعة في إدارته.

وردًا على سؤال من الدكتور مايكل مورجان عن سبب فشل تصنيف الجماعة كإرهابية في محاولات سابقة بالولايات المتحدة، قال جومارت إن سبب إجهاض تلك المحاولات هو عدم اهتمام الإدارة السابقة بهذا الملف ولكنه ذكر أنه توجد الآن تحديات من نوع آخر.

من جانبه، قال السيناتور الأمريكي تيد كروز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس والمرشح الرئاسي السابق في كلمة وجهها بالفيديو للحاضرين عن مشروع قانون إدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب إنه لابد من الإصرار على الوصول إلى هدف إدراج تلك الجماعة كإرهابية. مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري مراعاة المعايير السياسية بقدر مراعاة الحقائق على الأرض.

وأضاف أنه في عهد باراك أوباما تطور الأمر إلى غض البصر عن أفعال أعضاء الجماعة. منوهًا إلى أنه ذكر في مجلس الشيوخ أن أوباما تعمد عدم الالتفات لما فعله أعضاء الجماعة في ملف الإسلام السياسي وملف دعم الإرهاب.

وأوضح أن هناك معلومات مسربة من أحد موظفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أفادت بأن إدارة أوباما أمرت وبتكليف مباشر من البيت الأبيض بمسح أو تغيير محتوى 800 وثيقة بهدف التخلص من أي إشارة إلى الجهاد أو إلى الإسلام السياسي.

وقال كروز إنه تقدم بتشريعات لمجلس الشيوخ بالكونجرس تجرم جماعة الإخوان وتؤيد إدراجها على قوائم الإرهاب، وهناك مشروع معدل سيتم تقديمه مجددًا لنفس الغرض.

ولفت إلى أن شعار الجماعة هو "الجهاد والشهادة" باعتباره الطريق الأمثل، متسائلًا : كيف أن الإعلام والساسة يقدمون تلك الجماعة للمجتمع الأمريكي على أنهم أشخاص مسالمون ومعتدلون. مؤكدًا أن هدف الجماعة في أمريكا الشمالية هو التمكين عن طريق محاربة الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل.

وذكر أن مصر أدركت خطورة تلك الجماعة وقامت بحظرها وصنفتها كجماعة إرهابية، وطلب من الكونجرس أن يقوم بنفس الفعل لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب. مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية قادرة على تنفيذ الإدراج بنفسها دون الرجوع للكونجرس.

من جانبه، قال عضو الكونجرس الأمريكي ستيف كينج عن ولاية أيوا إنه يثق في قرار مصر ورئيسها عبد القتاح السيسي في تصنيف جماعة الإخوان كإرهابية. مؤكدًا ضرورة أن تحذو الولايات المتحدة حذو مصر في تلك الخطوة المهمة.

وأشار كينج في كلمته إلى أهمية اتحاد الولايات المتحدة مع الدول التي تواجه الإرهاب مثل مصر. مطالبًا الكونجرس الأمريكي بتمرير مشروع قانون إدراج جماعة الإخوان كإرهابية وهو مشروع القانون المقدم من قبل عضو الكونجرس ماريو دييز.

بدوره، قال مايكل ديلروسو الخبير الاستراتيجي ونائب رئيس المركز الاستراتيجي الأمريكي المخصص لمناقشة الأخطار الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة إن مفهوم الإسلام السياسي الذي تبنته جماعة الإخوان في اختراق المؤسسات الأمريكية يعد انتهاكًا خالصًا للدستور الأمريكي ومخالفة واضحة لبنوده بما يستلزم تصنيف تلك الجماعة كإرهابية بسبب تاريخ تلك الجماعة وشعاراتها الإرهابية.

كما استشهد ديلروسو بالكتب التي تستند إليها الجماعة في تفسير الدين. مضيفًا أنه حان الوقت لوقف نشاط تلك الجماعة بالولايات المتحدة.

من جهته، قارن عضو الكونجرس السابق عن ولايه إيلينوي مايكل فلاناجن بين ممارسات جماعة الإخوان وبين ما قامت به منظمات مثل الجيش الجمهوري الايرلندي من عمليات إرهابية في أيرلندا الشمالية، لكنه اعتبرها أقرب إلى منظمة الحرس الثوري الإيراني التي صنفتها الولايات المتحدة بالفعل كمنظمة إرهابية.

وأكد ضرورة ان يكون النهج الذي تتبعه واشنطن تجاه جماعة الإخوان هو ذاته الذي اتخذته تجاه المنظمة الإيرانية الإرهابية، وتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت لأنه معقد وهناك تداعيات مختلفة يجب مراعاتها.

ووجهت مراسلة صحفية مشاركة بالندوة سؤالًا بشأن مدى ربط قناة الجزيرة القطرية بجماعة الإخوان حيث تعد الجزيرة هي الذراع الإعلامي للجماعة وعن إمكانية منع مراسلي الجزيرة من دخول البيت الأبيض والمؤسسات الأمريكية نظرًا لعدم مصداقية القناة إعلاميًا.

وقال مايكل مولر الخبير الأمني، ردًا على السؤال، إن الجزيرة مملوكة لدولة وأسرة ترعى الإرهاب وتساند الجماعة بشكل ملحوظ مما يجعلها تتساوى في التعامل مع القنوات الروسية، مضيفًا : إن المحتوي الذي يذاع على قناة باللغة الإنجليزية مختلف تمامًا في الشكل والمضمون عن المحتوى المذاع في القناة العربية مما يعد نوعًا من التضليل.

وردًا على سؤال عن إمكانية اتخاذ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطوة نحو تصنيف الإخوان جماعة إرهابية بدون الرجوع إلى الكونجرس، أجاب مايكل فلانجان بأن هذا التصنيف لابد أن يمر على عدة أجهزة ومؤسسات للتنسيق فيما بينها من حيث العقوبات التي ستفرض على الجماعة سواء على مؤسسات أو أفراد.

وأضاف أن مثل هذه التصنيفات عادة ما تتم بضغط من الكونجرس على مؤسسات الدولة وليس العكس فلابد من عزيمة قوية من الكونجرس الأمريكي لتمرير هذا القانون.