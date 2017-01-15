وزير الخارجية الكويتي يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، تطورات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما التصعيد الإيراني.



كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية - مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الإستراتيجية الوثيقة التي تربط الكويت والولايات المتحدة.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وصل إلى الكويت مساء أمس السبت في زيارة رسمية، وذلك في إطار جولته بعدد من دول المنطقة؛ لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة.



