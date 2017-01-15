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بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لمنطقة الخليج العربي

بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لمنطقة الخليج العربي

تاريخ النشر

تدرس المملكة المتحدة إرسال طائرات مسيرة لمنطقة لخليج العربي في ظل حالة التوتر مع إيران.

وذكرتوسائل الاعلام البريطانية - اليوم/ الاثنين - أن سلاح الجو الملكي البريطاني لديه عدد من طائرات "ريابر" المسيرة التي يمكن تكليفها ببعض المهام في حال اتخاذ قرار بشأن نشر طائرات مسيرة في الخليج.

وستساعد الطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق "هرمز".


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