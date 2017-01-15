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التشيك: وفاة رئيس مجلس الشيوخ ياروسلاف كوبيرا عن 72 عاما

التشيك: وفاة رئيس مجلس الشيوخ ياروسلاف كوبيرا عن 72 عاما

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أعلن مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك وفاة رئيس المجلس "ياروسلاف كوبيرا" عن عمر يناهز 72 عاما.

وأوضح المجلس - في بيان مقتضب، أوردته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الاثنين - أن "كوبيرا" توفي إثر مشاكل صحية وذلك دون تحديدها.

وكان "كوبيرا" ينتمي للمعارضة وعرف بانتقاداته للاتحاد الأوروبي والبيئيين، وكان عمدة محبوبا لمدينة (تيبليس) عند انتخابه لأول مرة بمجلس الشيوخ عام 2000، وعمل نائبا لرئيس المجلس عام 2016 ورأسه في 2018.


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