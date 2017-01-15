باكستان توافق على تحليق طائرة رئيس وزراء الهند فوق أجوائها

وافقت باكستان اليوم الأربعاء على طلب الحكومة الهندية بالسماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتحليق فوق المجال الجوي الباكستاني غدا الخميس.







وذكرت صحيفة إكسبريس تربيون الباكستانية -على موقعها الإلكتروني اليوم- أن طائرة مودي سوف تتمكن الآن من التحليق فوق سماء باكستان لتتخذ مسارا مباشرا أكثر في طريقها إلى عاصمة قيرغيزستان بيشكيك.





ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ونظيره الهندي اجتماعا ل "منظمة شنغهاي للتعاون" في قيرغيزستان يومي 13 و 14 يونيو الجاري.





ومن المتوقع أن يبقى المجال الجوي الباكستاني، على طول الحدود الشرقية مع الهند، مغلقا حتى ال`14 من يونيو في تمديد آخر لهذا الإجراء في أعقاب التصعيد الأخير بين الدولتين في ال`27 من فبراير الماضي.





إذ تبادل البلدان الاتهامات بإسقاط طائرات مقاتلة تابعة لهما، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الجارتين.





وأعلنت إسلام آباد إغلاق مجالها الجوي، في حين ردت نيودلهي بإغلاق خمسة مطارات وإلغاء العديد من الرحلات.





وظلت العلاقات بين الدولتين النوويتين متدهورة عقب الهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة منطقة بولواما بإقليم كشمير المتنازع عليه بينهما والذي أودى بحياة 40 من القوات شبه العسكرية الهندية على الأقل.







