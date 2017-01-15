الصين وأمريكا تتفقان على تهيئة الظروف لإجراء محادثات تجارية فى أكتوبر

اتفق كبار المفاوضين من الجانبين الصيني والأمريكي اليوم الخميس على اتخاذ إجراءات ملموسة, لتهيئة ظروف مواتية لإجراء المزيد من المشاورات التجارية في أكتوبر المقبل.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الشامل الصيني - الأمريكي مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

واتفق الجانبان خلال الاتصال الذي تم بناء على دعوة من الجانب الأمريكي وفقا لوزارة التجارة الصينية اليوم على عقد الجولة الثالثة عشرة من المشاورات التجارية والاقتصادية رفيعة المستوى بين البلدين في أوائل أكتوبر في (واشنطن) والحفاظ على الاتصال الوثيق بينهما قبل ذلك.

وسيجري فريقا العمل للجانبين مشاورات جادة في منتصف سبتمبر للتحضير الكامل للمحادثات رفيعة المستوى وتحقيق تقدم كبير.

وشارك في المحادثة الهاتفية وزير التجارة الصيني تشونج شان ومحافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانغ ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح نينغ جي تشه.



