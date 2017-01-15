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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في القنيطرة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في القنيطرة

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قال مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في القنيطرة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن المصدر قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط سوريا. وأفادت مصادر إعلامية سورية رسمية أن الدفاعات الجوية رصدت حركة طيران حربي إسرائيلى قادم من شمال فلسطين باتجاه صيدا وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى.

وأضافت القناة أن أصوات انفجارات عنيفة سمعت في أرجاء مدينة حمص ومحيطها ناجمة عن إطلاق مجموعة من صواريخ الدفاع الجوي باتجاه أهداف معادية فوق سماء المدينة.


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