وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية

أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية في القصر الجمهوري اليوم الأحد أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك, ورئيس القضاء عباس بابكر.



وتتشكل الحكومة السودانية الجديدة من 18 وزيرا, بينهم 4 وزيرات, فيما أرجئ تسمية وزيري البنى التحتية والنقل والثروة الحيوانية والسمكية لمزيد من التشاور بهدف تمثيل ولاية النيل الأزرق (جنوب السودان), والشرق.



