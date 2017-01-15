البنتاجون : اجتماع عسكري لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية بان اجتماعا عسكريا عقد، اليوم /الخميس/ على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان الأمريكية لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان .





وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن اجتماعا عسكريا عقد، اليوم /الخميس/ على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان .





وقال المسؤول - في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية - إن الاجتماع ركز على مراجعة خطط الطوارئ .





وفي سياق متصل، أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن واشنطن تقدم المساعدات في التحقيقات الجارية لمعرفة من يقف خلف الهجوم على السفينتين في خليج عمان.







