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البنتاجون : اجتماع عسكري لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان

البنتاجون : اجتماع عسكري لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان

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 ذكرت  قناة "الحرة" الأمريكية بان اجتماعا عسكريا عقد، اليوم /الخميس/ على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان الأمريكية لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان .

 وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن اجتماعا عسكريا عقد، اليوم /الخميس/ على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان لبحث تطورات الأوضاع في خليج عمان . 

وقال المسؤول - في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية - إن الاجتماع ركز على مراجعة خطط الطوارئ . 

وفي سياق متصل، أكد مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن واشنطن تقدم المساعدات في التحقيقات الجارية لمعرفة من يقف خلف الهجوم على السفينتين في خليج عمان. 



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