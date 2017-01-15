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إندونيسيا: إضرام النار في مبنى حكومي محلي بمقاطعة (بابوا)

إندونيسيا: إضرام النار في مبنى حكومي محلي بمقاطعة (بابوا)

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ذكرت السلطات الإندونيسية، أن المتظاهرين أحرقوا مبنى حكومياً محلياً في مقاطعة (بابوا).

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية "ديدي براسيتو" - في تصريحات صحفية اليوم /الخميس/ - : "إن المبنى تعرض للحرق في بلدة (أبيبورا)، ولكن لم يؤكد تعرض مبان أخرى لأي حريق".

وجاءت أعمال الشغب بعد أن أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في منطقة (دياي) عن مقتل جندي واحد ومدنيين اثنين أمس /الأربعاء/، حيث حجبت الحكومة خدمة الإنترنت في 19 أغسطس الجاري في محاولة لاستعادة النظام في المنطقة، بعد أن أضرم المحتجون النار في مبان خلال احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص في مقاطعة (بابوا) الغربية المجاورة.

يشار إلى أن الحكومة الإندونيسية قد أرسلت 1500 فرد إضافي من قوات الشرطة والجيش إلى (بابوا) الغربية. واقتحمت الشرطة، في 17 أغسطس الجاري، عنبراً لطلاب "بابوا" في مدينة "سورابايا" واحتجزت لفترة وجيزة العشرات من الطلاب بتهمة إهانة العلم الإندونيسي.


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