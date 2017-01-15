الرئيس الموريتاني: قطر دمرت العالم العربي.. وقطع العلاقات معها "شرف"

شن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هجومًا لاذعًا على قطر. مؤكدًا أنها دمرت العالم العربي بدعوى الحرية والديمقراطية.

وقال الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط بثه التلفزيون الموريتاني الرسمي إن قطع العلاقات مع قطر شرف، وإنها دمرت العالم العربي بدعوى الحرية والديمقراطية. مضيفًا أن قطر دعمت الإرهاب وهي المسؤولة عن جميع الآلام في العالم العربي باسم الديمقراطية.

وتابع: إن قطر تتشدق اليوم بالديمقراطية وتعتقل شاعرًا منذ خمسة عشر عامًا لأنه هجا الأمير القطري. مشددًا على خطورة ما تقوم به هذه الإمارة ضد الدول العربية.

وأكد الرئيس الموريتاني أنه غير نادم على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، معتبرًا أن ما "قامت به تجاه بعض الدول العربية يناهز ما فعلته ألمانيا النازية".

وقال: "قطر هي السبب في تدمير تونس وليبيا وسوريا واليمن بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية، مشيرًا إلى أنه قطع العلاقات مع قطر وفق قناعته الشخصية وليس كونه تابعًا لبعض الدول. مضيفًا أنه لو كان تابعًا لبعض الدول لقطع العلاقات مع إيران".

وحول الوضع الداخلي، أكد الرئيس الموريتاني أنه لن يكون وزيرًا أولًا (رئيس وزراء) ولا وزيرًا في الحكومات التي ستشكل بعد خروجه من السلطة عقب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى غدًا السبت. وقال: "عندما تنتهي الانتخابات وتسلم السلطة للرئيس المنتخب بصفة ديمقراطية وشفافة، سأصبح رئيسًا سابقًا ومواطنًا موريتانيًا أتمتع بحريتي".

وأضاف: "بعد الانتخابات سأفكر فيما سأقوم به"، نافيًا أنه سيكون رئيسًا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وقال: "هذا الحزب أنا من أسسه، سأتابعه وأعتني به، ولكن ليس من الضروري أن أترأسه حتى أتابع المسار السياسي".

ودافع الرئيس الموريتاني عن أدائه في السنوات العشر الماضية. مذكرًا بالانفلات الأمني الذي كان سائدًا. وقال انه بدأ بتكوين القوات المسلحة وقوات الأمن ومنحها الوسائل التي جعلت البلاد اليوم آمنة ومستقرة.

وحول الإرهاب المنتشر في منطقة الساحل الأفريقي، قال ولد عبد العزيز إن الإرهاب كالمرض يجب معالجته في البداية وقبل أن يستفحل. مشيرًا إلى أن القوة المشتركة للدول الخمس في الساحل التي تضم خمسة آلاف عسكري من موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد تعاني من انعدام الامكانيات.

وحول الوضع الاقتصادي في البلاد، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه عمل منذ وصوله للسلطة على تسيير اقتصادي متعقل ومحكم وقدم مقارنة بين موريتانيا في العام 2009 (عام توليه السلطة) واليوم. مؤكدًا ان البلد بخير.