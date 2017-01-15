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ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب لـ 110 قتيل وجريح

ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب لـ 110 قتيل وجريح

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ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الوطني اليمني في مأرب إلى 60 قتيلا، وأكثر من 50 جريحا، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت.

وأشارت مصادر، في وقت سابق، إلى أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ على المعسكر، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذي بدأه الجيش الوطني بدعم وإسناد من التحالف العربي على مواقع الميليشيات في جبهة نهم شمال شرق صنعاء.


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