اليونان:لن نتسامح مع الانتهاكات التركية بقبرص..ولدينا قوات مسلحة مؤهلة

قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، إن الأعمال التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص تشكل انتهاكا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص, وبالتالي تم إدانتها بالإجماع من قبل الاتحاد الأوروبي.







وأكد تسيبراس, في مقابلة مع محطة تلفزيون "ألفا" نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الخميس - أن اليونان تشجع الحوار, لكنها ليست مستعدة للتسامح مع أي انتهاك لسيادتها.





وفيما يتعلق بالانتهاكات التركية في بحر إيجة وقبرص, قال رئيس الوزراء اليوناني إن "تركيا يجب أن تعلم أن هذا التكتيك يقود إلى طريق مسدود وستكون له عواقب سلبية".





وردا على سؤال حول خطر وقوع "الحوادث الساخنة" في بحر إيجة, أوضح تسيبراس أن اليونان في حالة تيقظ مستمر, مضيفا: "هناك تطورات جيوسياسية تحدث في المنطقة, وأود أن أؤكد للشعب اليوناني أن اليونان لديها تحالفات قوية للغاية, ولها أيضا دور جيوستراتيجي متطور, وعلاوة على ذلك, فإن القوات المسلحة اليونانية مؤهلة للغاية, ولا يوجد سبب للخوف والشك".







