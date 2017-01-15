الدفاع الروسية: مقاتلات "سو-27" تعترض قاذفات استراتيجية أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات "سو-27" الروسية اعترضت، اليوم الاثنين، قاذفات استراتيجية أمريكية اقتربت من حدود روسيا.





وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن القاذفات الأمريكية من طراز "بي-52 إتش" اقتربت من حدود البلاد قادمة من جهتي البحر الأسود وبحر البلطيق، وطواقم مقاتلات "سو-27" من تشكيلة قوات الدفاع الجوي اعترضتها.





ولفت البيان إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للحدود الوطنية وأن تحليق الطائرات الروسية جرى بمراعاة القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.