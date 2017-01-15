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ميليشيا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا سقط في صعدة

ميليشيا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا سقط في صعدة

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العقيد المالكي،في تصريح له اليوم ان استمرار الميليشيا بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد المتحدث بأسم قوات التحالف العربي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.


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