اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب الأسبوع المقبل

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية .







وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية - في تصريحات للصحفيين اليوم /الثلاثاء- إنه تقرر عقد اجتماع طاريء لوزراء المالية العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.







