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ترحيل عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في السودان

ترحيل عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في السودان

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نقلت القوات الأمنية السودانية, الرئيس المعزول عمر البشير, اليوم الأحد, من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد وسط حراسة أمنية مشددة; للإدلاء بأقواله في التهم الموجة إليه والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي, خلال فترة حكمه للسودان منذ عام 1989 وحتى أبريل الماضي.

وأذاع التليفزيون السوداني, اليوم الأحد, لقطات حية لعملية ترحيل الرئيس السابق, إلى نيابة مكافحة الفساد, وذلك في أول ظهور له منذ إبعاده عن الحكم يوم 11 أبريل الماضي. وأكد التلفزيون السوداني الرسمي في تعليقه على الخبر, أن هذه الخطوة تؤكد مصداقية المجلس العسكري الانتقالي في وعده للرأي العام والشارع السوداني, ولكل مراقبي الثورة السودانية المجيدة, حول تقديمه الرئيس السابق إلى محاكمة عادلة, تحت إشراف القضاء السوداني. 

ونوه التلفزيون, بأن هذا الإجراء يؤكد أيضا, صدق المجلس العسكري حول احتجاز الرئيس السابق عمر البشير, حيث كانت هناك أصوات تشكك في ذلك وتنفي وجود البشير في المعتقل, وتم تأكيد هذه الحقيقة حينما عرض أمام كاميرات وسائل الإعلام المحلية والعالمية وهو يرحل من سجنه إلى النيابة.


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