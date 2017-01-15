بدء دوريات أمريكية تركية في شمال سوريا

بدأت الدوريات الأمريكية التركية المشتركة صباح اليوم/الأحد في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية في شمال سوريا تنفيذاً للاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء "منطقة آمنة" عبر الحدود.



وقد دخلت ست آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأمريكية قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق، كما تم تحليق مروحيتين في أجواء المنطقة.

وتم التوصل إلى الاتفاق في السابع من أغسطس، ويهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، والحدود التركية.

جاء ذلك بعدما صعدت أنقرة من تهديداتها بشن هجوم ضد الوحدات الكردية، التي تصنفها مجموعة "إرهابية"، في شمال شرق سوريا.



