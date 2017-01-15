جوتيريش : الوضع في ليبيا يهدد بخطر التصعيد الإقليمي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش, إن الوضع الراهن في ليبيا يهدد بخطر التصعيد الإقليمي, محذرا من أي حل عسكري للأزمة.







وأضاف جوتيريش, على هامش مشاركته, اليوم /الأحد/, في مؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد في برلين - "حان الوقت للقيام بعمل فوري وحاسم لمنع اندلاع حرب أهلية شاملة هناك, وتشرد أكثر من 170 ألف شخص من منازلهم بسبب الصراع الجاري في ليبيا".





وتابع "لقد تم خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان مرارا وتكرار في ليبيا", مجددا الدعوة إلى كافة الأطراف لبذل الجهد لدعم وقف فعلي للقتال, مشددا على أن "تداعيات الأزمة الليبية على دول الجوار واضحة وملموسة".





وبدأت في العاصمة الألمانية برلين أعمال القمة الدولية حول ليبيا الهادفة إلى تعزيز وقف إطلاق النار, والتمهيد لإطلاق عملية سلام فيه. ومن المقرر أن تنتهي القمة, في وقت متأخر مساء اليوم, مع إصدار إعلان مشترك يطلب وقفا للتدخلات الخارجية, واحتراما لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.



