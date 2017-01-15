الكرملين: ثمة مؤشرات على حرب إلكترونية أمريكية ضد روسيا

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف ،اليوم /الاثنين، أن هناك مؤشرات على حرب إلكترونية ضد روسيا، مشيرا إلى قيام مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجمات إلكترونية ضد روسيا.







وقال بيسكوف - تعليقا على معلومات تؤكد أن واشنطن أدخلت برامج إلكترونية مضرة بنظام الطاقة الروسي يمكن أن تستخدمها حال تدهور العلاقات الثنائية- "كما أعرف فإن الرئيس دونالد ترامب نفى صحة هذه المعلومات بشكل قاطع".





وأضاف دميتري بيسكوف "إذا تصورنا أن مؤسسات ما تابعة للدولة تقوم بذلك دون إبلاغ الرئيس ترامب بذلك، فهذا يدل بلا شك على وجود مؤشرات على حرب إلكترونية ضد روسيا"، موضحا أن المجالات الاستراتيجية الحيوية للاقتصاد الروسي لا تزال تتعرض لهجمات إلكترونية من الخارج، حيث تقوم مؤسسات الدولة بمكافحة هذه الهجمات; لمنع إلحاق أي ضرر بالاقتصاد ومجالاته الحساسة.





وأشار الناطق باسم الرئاسة الروسية إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يحاول دوما تشجيع التعاون الدولي، لمواجهة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية بشكل مشترك، مضيفا أن الشركاء الأمريكيين- للأسف- لم يردوا بشكل أو بآخر على اقتراحاتنا.











