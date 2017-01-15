مرشح الحزب الحاكم في سريلانكا يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية

أقر مرشح الحزب الحاكم في سريلانكا ساجيت بريماداسا اليوم /الأحد/ بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام منافسه الرئيسي جوتابايا راجاباكسا شقيق الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.





وقال بريماداسا - في تصريح أوردته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إنه سيحترم قرار الشعب الذي صوت لصالح راجاباكسا الذي شغل منصب وزير الدفاع في حقبة الحرب الأهلية.





من جانبهم, احتشد أنصار راجاباكسا خارج منزله على مشارف العاصمة (كولومبو); للاحتفال بفوزه في الانتخابات, حيث رددوا هتافات مؤيدة له وحمل بعضهم صورا له وباقات من الزهور.





وذكرت مفوضية الانتخابات - في وقت سابق - أنه بعد فرز ربع الأصوات حصل راجاباكسا على 48.2% في حين حصل بريماداسا على 45.3%, متوقعة اتضاح النتائج بحلول ساعة متأخرة من مساء اليوم.





وكان ملايين السريلانكيين قد أدلوا بأصواتهم أمس; لاختيار رئيس جديد للبلد الذي يشهد أعمق ركود اقتصادي منذ 15 عاما, وذلك بعد التفجيرات الانتحارية التي وقعت في عيد الميلاد في كنائس وفنادق وراح ضحيتها أكثر من 250 شخصا.







