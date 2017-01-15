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البنتاجون: بدء تعطيل تدريب الطيارين الأتراك على تحليق "إف-35"

البنتاجون: بدء تعطيل تدريب الطيارين الأتراك على تحليق "إف-35"

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مايك أندروز، بدء تعطيل برنامج تدريب الطيارين الأتراك على كيفية التحليق بطائرات "إف-35" الحربية الأمريكية، وذلك بعد أسبوع من إعلان البنتاجون عن خطة لـ"تخفيف" مشاركة تركيا حليفها في الناتو بالبرنامج التدريبي.

وقال أندروز، في تصريح لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن البنتاجون على دراية بأن الطيارين الأتراك لا يحلقون في قاعدة لوك الجوية العسكرية بولاية أريزونا الأمريكية، والتي تستضيف برنامج التدريب الخاص بطائرات إف-35.

وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي "بدون تغيير في سياسة البنتاجون تجاه تركيا.. سنستمر في العمل عن كثب مع الحليف التركي في تخفيف مشاركتهم في برنامج إف-35.. خطة الانفصال هذه يمكن التراجع عنها بشكل كامل إذا اختارت تركيا الامتناع عن استلام أنظمة الصواريخ الدفاعة الروسية إس-400".

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