وصول سبعة من طاقم الناقلة "ستينا إمبيرو" إلى دبي

قال مسؤول روسي إن سبعة من أصل 23 فردًا هم طاقم الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزتها إيران في يوليو (تموز)، وصلوا دبي يوم الخميس بعد أن أطلقت طهران سراحهم.

كان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة "ستينا إمبيرو" التي تملكها شركة سويدية يوم 19 يوليو (تموز) في مضيق هرمز بزعم ارتكابها انتهاكات بحرية وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس (آب).

وقال مسؤول في السفارة الروسية في طهران إن أفراد الطاقم السبعة المفرج عنهم، وهم روسي ولاتفي وخمسة هنود، حصلوا على تأشيرات الدخول في طهران يوم الأربعاء ثم سافروا لدبي.

وأضاف المسؤول أن باقي أفراد الطاقم، وعددهم 16، سيبقون على متن السفينة "لحين تحديد مصير الناقلة نفسها".

وقالت شركة "ستينا بالك" السويدية المالكة للناقلة إن أفراد طاقم الناقلة من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين.

وأكدت الشركة بشكل مستقل يوم الخميس إطلاق سراح سبعة من أفراد الطاقم وسفرهم لمكان آمن.

وقال إريك هانيل رئيس شركة "ستينا بالك" ومديرها التنفيذي في بيان "نواصل العمل بلا كلل للإفراج عن باقي أفراد الطاقم على متن ستينا إمبيرو وسوف نواصل توفير كل الدعم الممكن لأسرهم خلال هذا الوقت العصيب".

وأضاف "كما قلنا من قبل ومن واقع المعلومات التي لدينا ليس هناك أي دليل حاليًا على أن ستينا إمبيرو خالفت أي قواعد أو أنظمة ملاحية".