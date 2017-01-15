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20 قتيلاً على الأقل في هجومين في شمال بوركينا فاسو

20 قتيلاً على الأقل في هجومين في شمال بوركينا فاسو

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قُتل 20 شخصاً على الأقلّ الأحد في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين بمقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ "سيارة اصطدمت بعبوة ناسفة يدويّة الصنع في منطقة بارسالوغو، ما أدّى إلى مقتل عشرة ركّاب على الأقلّ".

من جهته، قال مسؤول محلي إنّ "حوالى عشرة من سائقي العربات الثلاثية العجلات كانوا في موكب للمساعدات الغذائية قُتلوا" الأحد في هجوم على بُعد نحو 50 كيلومتراً من مكان الهجوم الأوّل.

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