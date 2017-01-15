زعيمة هونج كونج تدعو المتظاهرين للحوار





حثت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج, كاري لام, اليوم /الخميس/ المتظاهرين على الحوار, وذلك عقب سحب مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين إلى الصين.



وقالت لام - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن "سحب النص يشكل محاولة للمساهمة في منع أعمال عنف, ووقف الفوضى في أسرع وقت ممكن, وإعادة النظام الاجتماعي ومساعدة اقتصادنا على التقدم".

وأضافت "من الواضح أن الاستياء في صفوف المجتمع يتجاوز مشروع القانون", مؤكدة علي أن الغضب حيال التفاوت الاجتماعي والحكومة تزايد, ويجب إيجاد ردود.

ودعت رئيس السلطة التنفيذية مجددا المتظاهرين إلى المشاركة في حوار مع إدارتها وحضت المعتدلين على الابتعاد عن الشريحة المتشددة الضالعة في مواجهات تتزايد عنفا مع قوات الأمن.

وكانت لام قد أعلنت أمس أن مشروع القانون سيسحب في أكتوبر عند بدء الدورة البرلمانية وهو ما كان بين خمسة مطالب رئيسية للمتظاهرين.



