السعودية تستحدث هيئة للذكاء الاصطناعي ووزارة للصناعة والثروة المعدنية

أصدر العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددا من القرارات الملكية تضمنت تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض “إلى هيئة ملكية باسم” الهيئة الملكية لمدينة الرياض” وتشكيل مجلسا لإدارتها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأيضا إنشاء هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة، وإنشاء مرکز باسم “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، ومكتب باسم “مكتب إدارة البيانات الوطنية”، ويرتبطان تنظيمياً بـ “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرارات الملكية تضمنت إنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”، علي أن تتولى “وزارة الطاقة” الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” مهامها في بداية العام المالي القادم.

وأضافت أن القرارات تضمنت أيضا تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم “ديوان المراقبة العامة” ليكون “الديوان العام للمحاسبة”، وتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

وأوضحت الوكالة السعودية أن القرارات الملكية تضمنت إعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، وأيضا اعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وإعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” من منصبها، وتعيين ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه، وتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.



