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139 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويقومون بجولات "استفزازية"

139 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويقومون بجولات "استفزازية"

تاريخ النشر

اقتحم 139 مستوطنا، المسجد الأقصى ، من جهة "باب المغاربة" - اليوم / الإثنين - وسط حراسة مشددة ، ومعززة من قبل عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي ، حيث قاموا بجولات "استفزازية " في المسجد ، قبل الخروج من المسجد من جهة "باب السلسلة".

 وكان نحو 350 مستوطنا قد اقتحموا المسجد  أمس / الأحد ، وذلك تزامنا مع دعوات لاستباحته أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل " لأنصارها بمناسبة "عيد البواكير" - نزول التوراة العبري. 





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