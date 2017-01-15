139 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويقومون بجولات "استفزازية"

اقتحم 139 مستوطنا، المسجد الأقصى ، من جهة "باب المغاربة" - اليوم / الإثنين - وسط حراسة مشددة ، ومعززة من قبل عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي ، حيث قاموا بجولات "استفزازية " في المسجد ، قبل الخروج من المسجد من جهة "باب السلسلة".







وكان نحو 350 مستوطنا قد اقتحموا المسجد أمس / الأحد ، وذلك تزامنا مع دعوات لاستباحته أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل " لأنصارها بمناسبة "عيد البواكير" - نزول التوراة العبري.



















