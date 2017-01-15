الأمن الأفغاني يستعيد منطقة في فارياب من قبضة طالبان

إستعاد الأمن الأفغاني، منطقة بولشيراغ في مقاطعة فارياب صباح اليوم الثلاثاء، بعد ما يقرب من عام من سيطرة حركة طالبان عليها.

وأوضحت الداخلية الافغانية في بيان، أن مسلحي طالبان، كانوا يسيطرون على المنطقة منذ العام الماضي، وأخذوا السكان كرهائن، وتم إغلاق المدارس، وكانوا يبتزون الناس.

ولم يعلق مسلحو طالبان على إستعادة الأمن للمنطقة حتى الآن.

وكان مسؤولو الأمن والدفاع، قد تعهدوا في وقت سابق، بأن قوات الأمن ستستعيد السيطرة على جميع المناطق، التي سقطت في يد المسلحين.



