ترامب: المكسيك تبذل جهودا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإن المكسيك تبذل المزيد من الجهود لوقف الهجرة غير الشرعية أكثر من الديمقراطيين الأمريكيين .







وأضاف ترامب، في تغريدة على موقع تويتر: "الآن من خلال اتفاقنا الجديد، تعمل المكسيك لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الهجرة غير الشرعية أكثر من الديمقراطيين.





في الواقع، لا يفعل الديمقراطيون شيئا، فهم يريدون حدودا مفتوحة، وهو ما يعني هجرة غير قانونية ومخدرات وجريمة".





وأضاف ترامب في تغريدات لاحقة أن "جزءا مهما" من الصفقة سيتم الكشف عنه في المستقبل القريب، محذرا من إعادة فرض التعريفات إذا لم يتم التصويت عليها من قبل الهيئة التشريعية في المكسيك .





ودافع ترامب أمس الأحد عن الاتفاق الذي أعلنه الأسبوع الماضي، والذي بموجبه ألغى التعريفات التي وعد بها على الواردات المكسيكية في مقابل زيادة الأمن على الحدود.





ونشر ترامب في وقت سابق على "تويتر" يقول: "المكسيك لم تكن متعاونة بشأن الحدود في أمور كانت تشغلنا.. والآن لدي ثقة كاملة خاصة بعد التحدث مع رئيسهم بالأمس، أنهم سيكونون في غاية التعاون ويرغبون في إنجاز المهمة على النحو الصحيح".





وأضاف: "سيكون هناك تعاون كبير الآن بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وهو شيء لم يكن موجودا منذ عقود".



