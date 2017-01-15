مستشار الأمم المتحدة: "داعش" ارتكب جرائم حرب وإبادة في العراق

أكد كريم أسعد أحمد خان، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي، المعروف ب`"يونيتاد"، أن التنظيم ارتكب جرائم في العراق تشمل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.







وقال خان، في تصريح اليوم الأربعاء، إن فريق "يونيتاد"، المشكل بموجب قرار لمجلس الأمن رقم "2379، يواصل تحقيقاته مع الحكومة العراقية في جرائم التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن ما حصل يجب عدم تكراره مجددا.





وأضاف أن المحاكم العراقية ستتولى محاسبة عناصر "داعش" لأن العراق "هو المتلقي الأساسي المقصود من هذه التحقيقات". وأشار إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية خارجه بالأخص مع "طبيعة الجرائم الإرهابية العابرة للحدود التي ارتكبها داعش".





ولفت إلى أن جمع المعلومات يمثل أهم التحديات التي تواجه فريق التحقيقات، مشددا على أهمية العدالة في المحاكمات وضرورة تقديم أدلة ملموسة.



