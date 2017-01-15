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"الخطوط البريطانية" تلغي كل رحلاتها بسبب إضراب طياريها

"الخطوط البريطانية" تلغي كل رحلاتها بسبب إضراب طياريها

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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية - اليوم /الإثنين - إلغاء كل رحلاتها تقريبا في المملكة المتحدة في اليوم الأول من إضراب واسع لطياريها، هو الأول في تاريخ شركة الطيران البريطانية من أجل مطالب تتعلق بالأجور.

وقالت الشركة - في بيان اليوم -"ليس لدينا خيار آخر سوى إلغاء نحو مئة في المئة من رحلاتنا"، موضحة أنها اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء في غياب أي معلومات من نقابة الطيارين بشأن عدد المشاركين في الإضراب.

ويمكن أن يؤثر هذا الإضراب على أكثر من مئة ألف مسافر بما أن الشركة تسير حوالى 850 رحلة يوميا في المملكة المتحدة، يقلع معظمها من مطاري هيثرو وجاتويك في لندن.

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