الرئيس البرازيلى يخضع لجراحة ثالثة الأسبوع المقبل

يخضع الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، الأسبوع المقبل، لثالت عملية جراحية منذ تعرضه للطعن فى بطنه أثناء تجمع انتخابى العام الماضى ويصفها الأطباء بأنها الأقل خطرا.

وقال بولسونارو، وهو ضابط سابق بالجيش برتبة كابتن، على تويتر إنه يحتاج عشرة أيام بعد الجراحة للتعافى.

وقال لياندرو إتشانيك أحد أطباء بولسونارو إن الجراحة تهدف لمعالجة فتق أصيب به بسبب الجراحتين السابقتين.

وأضاف إتشانيك: "من المعروف أن من يجرى جراحة فى البطن قد يصاب بالفتق، هذا تصحيح جراحى، والرئيس بصحة جيدة للغاية".

وحصل أديليو بيزبو دى أوليفيرا الذى اتهمه مدعون بطعن بولسونارو، فى سبتمبر من العام الماضى، على البراءة فى شهر يونيو، بعدما قرر قاض أنه مختل عقليا.