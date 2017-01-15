‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

السفير الأمريكي الجديد بالعراق يؤكد التزام بلاده باتفاقية الإطار

السفير الأمريكي الجديد بالعراق يؤكد التزام بلاده باتفاقية الإطار

تاريخ النشر

أكد السفير الأمريكي الجديد بالعراق ماثيو تولر -اليوم /الاثنين- التزام بلاده باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع بغداد.

وأوضح السفير تولر - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية  - أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي تحدد العلاقات الثنائية مع العراق ، بصفته أحد أكثر الشركاء أهمية واستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة". 

وأعرب السفير عن فخره بتولي منصب سفير الولايات المتحدة في العراق ، معبرا عن تطلعه للتواصل مع شركاء العراقيين والشعب العراقي لدعم عراق موحد وديمقراطي ومزدهر . 

 يشار إلى أن السفير ماثيو تولر قدم أمس، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح .


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content