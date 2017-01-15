السفير الأمريكي الجديد بالعراق يؤكد التزام بلاده باتفاقية الإطار

أكد السفير الأمريكي الجديد بالعراق ماثيو تولر -اليوم /الاثنين- التزام بلاده باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع بغداد.





وأوضح السفير تولر - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي تحدد العلاقات الثنائية مع العراق ، بصفته أحد أكثر الشركاء أهمية واستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة".





وأعرب السفير عن فخره بتولي منصب سفير الولايات المتحدة في العراق ، معبرا عن تطلعه للتواصل مع شركاء العراقيين والشعب العراقي لدعم عراق موحد وديمقراطي ومزدهر .





يشار إلى أن السفير ماثيو تولر قدم أمس، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح .







