رجل يقتل زوجته وثلاثة من أولاده بولاية كاليفورنيا

قالت الشرطة إن ثلاثة صبية وشخصين بالغين قُتلوا بالرصاص كما أصيب صبى أخر خلال خلاف أسرى تحول إلى إطلاق نار السبت فى جنوب شرق سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وتوجهت الشرطة إلى منزل فى حى بارادايس هيل حيث وجدت صبيا عمره ثلاث سنوات وأمه وأباه قتلى بالداخل فى ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقال ديفيد نيسليت قائد شرطة سان دييجو فى مؤتمر صحفى إن ثلاثة صبية آخرين أعمارهم خمسة وتسعة أعوام و11 عاما بالترتيب نقلوا إلى مستشفى حيث لفظ اثنان منهم أنفاسهما الأخيرة.

وقالت مات دوبس الضابط بشرطة سان دييجو "عند وصول الشرطة إلى الموقع رأت عبر إحدى النوافذ صبيا صغيرا مضرجا بالدماء ".

وأضاف أن هذا الصبى نُقل إلى المستشفى حيث أجريت جراحة له.