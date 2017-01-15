فلسطين تطلب عقد اجتماع "طارئ" للجامعة العربية

طلبت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، عقد إجتماع طارىء لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، في أقرب وقت ممكن، بهدف بحث تطورات الموقف الأمريكي إزاء موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وصرح مصدر دبلوماسي اليوم / الثلاثاء/ بأن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة تعميم هذا الطلب على الدول الأعضاء ، واتخاذ مايلزم بهذا الشأن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، قد صرح أمس /الإثنين، بأن بلاده لم تعد تعتبر الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي.



