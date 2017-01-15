اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

لبحث الموقف الأمريكي إزاء الاستيطان

فلسطين تطلب عقد اجتماع "طارئ" للجامعة العربية

فلسطين تطلب عقد اجتماع "طارئ" للجامعة العربية

تاريخ النشر

طلبت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، عقد إجتماع طارىء لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، في أقرب وقت ممكن، بهدف بحث تطورات الموقف الأمريكي إزاء موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرح مصدر دبلوماسي اليوم / الثلاثاء/ بأن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة تعميم هذا الطلب على الدول الأعضاء ، واتخاذ مايلزم بهذا الشأن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، قد صرح أمس /الإثنين، بأن بلاده لم تعد تعتبر الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content