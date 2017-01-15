مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" مجددا ويغلقون شارعا جنوبه

جددت مجموعات من المستوطنين, اليوم Lالأربعاء, اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأغلقوا شارعا جنوبي المسجد لتنفيذ أعمال استيطانية تهويدية.





وقال شهود عيان إن مستوطنين نفذوا جولات مشبوهة وسط محاولات متكررة لإقامة شعائر وصلوات تلمودية في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.





وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن مستوطنين أغلقوا اليوم شارع وادي حلوة/ سلوان جنوب المسجد الأقصى "جزئيا"، أثناء تنفيذهم أعمالا استيطانية تهويدية في الحي, ما أدى الى شل الحركة المرورية في المنطقة.





يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه سلطات الاحتلال, بوضع أسلاك شائكة وأعمدة حديدية، في محيط باب العمود وشارع السلطان سليمان, بمدينة القدس.





وأفاد شهود عيان بأن سلطات الاحتلال قامت بوضع أسلاك أعمدة حديدية وأسلاك بدءا من منطقة باب العمود المحاذية لمغارة الكتان، وفي محيط شارع "السلطان سليمان" والمغارة، وبدأت جرافة صغيرة بأعمال حفر في المنطقة.







