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مقتل 3 أشخاص وإصابة 30 أخرين جراء انفجار العاصمة الأفغانية

مقتل 3 أشخاص وإصابة 30 أخرين جراء انفجار العاصمة الأفغانية

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قال مسئول أفغاني اليوم الخميس إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 30 آخرون جراء انفجار ضخم هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا.

ومن جانبه قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها بعد عن هذا الانفجار.


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