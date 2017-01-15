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موسوي: إيران سترد على أي تهديد أمريكي

موسوي: إيران سترد على أي تهديد أمريكي

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قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران سترد بحزم على أي تهديد أمريكي.

ونسبت وكالة تسنيم للأنباء إلى موسوي قوله ”لن نسمح بأي انتهاك لحدود إيران. وإيران ستواجه بحزم أي عدوان أو تهديد من قبل أمريكا“.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ يوم الخميس عندما دمر صاروخ إيراني طائرة استطلاع أمريكية من طراز جلوبال هوك. وقالت طهران إن إسقاط الطائرة المسيرة تم داخل أراضيها في حين قالت واشنطن إنه وقع في المجال الجوي الدولي.


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