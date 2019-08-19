اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إرجاء محاكمة البشير إلى السبت المقبل واتهامه بـ "الثراء الحرام"

إرجاء محاكمة البشير إلى السبت المقبل واتهامه بـ "الثراء الحرام"

تاريخ النشر

أرجأت محكمة سودانية اليوم السبت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع شهود الإثبات وإفادة من البشير نفسه. وبعد فراغ المحكمة من سماع شهود الإثبات، وجهت للرئيس المعزول تهما بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي.

وشهدت جلسة المحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" بضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة. ويواجه البشير تهما تتعلق بحيازته للنقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content