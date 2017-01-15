زيمبابوي تنتظر جثمان موجابي غداة وفاته في سنغافورة

تنتظر زيمبابوي السبت إعادة جثمان رئيسها السابق روبرت موجابي الذي توفي عن 95 عاما في سنغافورة بعد أقل من عامين على الإطاحة به.



وأعلنت حالة الحداد في جميع أنحاء البلاد قبل تشييع أحد آخر "آباء الاستقلال" في إفريقيا في جنازة لم يعلن موعدها حتى الآن.

وقد صرح أحد أقربائه آدم مولاي إن "الجثمان لن تتم إعادته السبت بل الأسبوع المقبل على الأرجح".

ويذكر ان موجابى توفى فجر الجمعة في مستشفى جلين-ايجلز في سنغافورة عن 95 عاما، بعد أقل من عامين على إطاحته.

وقد صرح آدم مولاي للصحفيين في سنغافورة أنه توفي بسبب الشيخوخة، موضحا أنه نقل إلى المستشفى هذا الأسبوع و"توفي وهو محاط بأفراد عائلته".



