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شقيق بوريس جونسون يقدم استقالته من الحكومة البريطانية

شقيق بوريس جونسون يقدم استقالته من الحكومة البريطانية

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 قدم شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولى فيها منصب وزير دولة مؤكدا انه يغلب "المصلحة الوطنية" على "الولاء العائلي".

 وكتب جو جونسون المؤيد لاستفتاء ثان حول "بريكست" بينما يريد شقيقه خروجا من الاتحاد الاوروبي في أسرع وقت، في تغريدة "في الأسابيع الماضية كنت أشعر انني عالق بين الولاء العائلي والمصلحة الوطنية- انه توتر لا يمكن حله ولقد آن الأوان لكي يتولى آخرون مهامي كنائب وعضو في الحكومة".



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